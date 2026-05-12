Substância com forte odor interrompe abastecimento de água em Volta Redonda e Barra Mansa

Uma substância de aspecto incomum e com forte odor identificada nas proximidades da captação da ETA-Belmonte, no Rio Paraíba do Sul, provocou a interrupção temporária do abastecimento de água em Volta Redonda e também na Região Leste de Barra Mansa nesta terça-feira (dia 12).

De acordo com o Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), o fornecimento foi suspenso no fim da manhã como medida preventiva, visando garantir a saúde pública e a qualidade da água distribuída à população. Já o Saae-BM informou que a interrupção na Região Leste de Barra Mansa ocorreu por volta das 11h, já que a ETA-Belmonte também é responsável pelo abastecimento da localidade.

Segundo as autarquias, a substância foi recolhida para análise técnica e minuciosa pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Após avaliação, foi constatado que não havia riscos à qualidade da água e que o material já havia se afastado das margens onde é realizada a captação.

Os serviços informaram ainda que a operação da ETA-Belmonte deverá ser retomada gradativamente a partir das 18h desta terça-feira, com normalização progressiva do abastecimento nas áreas afetadas.

Os órgãos orientam a população a utilizar água de forma consciente até que o sistema seja completamente restabelecido.