Van escolar capota após colisão com ônibus em Porto Real; adolescente e motorista ficam feridos

Uma van escolar particular capotou após se envolver em um acidente com um ônibus na manhã desta terça-feira (dia 12), em Porto Real. O acidente ocorreu por volta das 11h, na Avenida Fernando Bernardelli, nas proximidades do Polo Empresarial.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a van teria utilizado a ciclofaixa para realizar uma ultrapassagem e, ao tentar retornar para a pista, acabou colidindo com o ônibus, provocando o capotamento do veículo.

Uma adolescente de 15 anos e o motorista da van sofreram escoriações leves. Ambos receberam atendimento e foram encaminhados ao Hospital Municipal, onde permanecem em observação.

A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que prestaram atendimento no local.

Ainda segundo a prefeitura, as circunstâncias do acidente serão apuradas. Após a realização da perícia da Polícia Civil, as medidas legais cabíveis deverão ser adotadas.

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