CSN oferece vagas de emprego e estágio em Volta Redonda, Porto Real e Resende

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está com processos seletivos abertos para a contratação de profissionais efetivos e para o seu Programa de Estágio 2026. A iniciativa reforça a intensificação das operações no setor industrial e a valorização de talentos no Sul Fluminense. As inscrições para ambas as frentes devem ser realizadas pelo site de oportunidades www.csn.com.br/oportunidades.

Responsável por cerca de 25% dos empregos formais de Volta Redonda, a companhia mantém uma força de trabalho de milhares de colaboradores, consolidando-se como a maior empregadora da região e uma das principais potências econômicas do interior do estado do Rio de Janeiro.

As oportunidades imediatas são destinadas à Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda, e à unidade de Porto Real. Os cargos abrangem as áreas de mecânica, elétrica, operação de máquinas móveis, produção e operação de ponte rolante. Os candidatos devem possuir ensino médio completo, experiência na função e disponibilidade para atuar em turnos. Além dos salários, a empresa oferece um pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, vale-alimentação de R$ 1.090,26, cesta básica, refeição no local, previdência privada, bolsas de estudo, acesso ao TotalPass e Wellhub, além de licenças maternidade e paternidade estendidas.

Paralelamente, a CSN está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026, oferecendo mais de 200 vagas para estudantes de níveis técnico e superior. A iniciativa contempla as unidades de Volta Redonda e Porto Real, além das operações da Prada Embalagens em Resende e Valença.

Para as unidades de Volta Redonda e Porto Real, as vagas técnicas focam em estudantes do último ano de cursos como Mecânica, Eletrotécnica e Informática, com jornada de 4 horas por dia. No nível superior, o destaque vai para as Engenharias (Metalúrgica, Elétrica, Materiais, Mecânica, Civil, Produção, entre outras), além de Enfermagem, Administração, Contábeis e TI, com jornada de 6 horas por dia.

Nas operações da Prada, em Resende, as vagas focam em Engenharia de Produção, Mecânica e Elétrica. Já em Valença, o programa contempla alunos de Administração, Logística e Engenharias. Os estagiários terão direito a bolsa-auxílio, plano de saúde, transporte, seguro de vida e capacitação profissional.

O prazo para se candidatar ao programa de estágio encerra-se no dia 20 de maio.