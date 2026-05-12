Morre o empresário José Barbosa Gama, aos 72 anos

Morreu no fim da manhã desta terça-feira (dia 12), em Volta Redonda, o empresário José Barbosa Gama, aos 72 anos. Conhecido carinhosamente como “Gama”, ele era sócio das tradicionais lojas de material de construção Correta e Tamirão, além de ter atuado como representante comercial da Tigre e da Souza Cruz. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em Barra do Piraí e reconhecido no meio empresarial pela trajetória marcada pelo trabalho e empreendedorismo, Gama deixa um legado construído ao longo de décadas. Amigos e pessoas próximas o descrevem como “um empresário visionário e dedicado que construiu não apenas negócios, mas amizades, confiança e histórias que ficarão para sempre”.

Familiares e amigos também destacam virtudes que marcaram sua vida pessoal e profissional, como a honestidade, a simplicidade e o espírito trabalhador, características que inspiraram todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

O velório acontece no Portal da Saudade. O sepultamento está marcado para esta quarta-feira (dia 13), mas o horário ainda não foi definido pela família.

Foto: Arquivo pessoal