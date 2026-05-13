Homem é preso com moto roubada durante ação da Guarda Municipal em Volta Redonda

Um homem foi preso em flagrante por receptação na tarde desta quarta-feira (dia 13), durante uma ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Guarda Municipal de Volta Redonda. O caso aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac.

De acordo com a Guarda Municipal, equipes foram acionadas pelo setor de inteligência após informações de que uma motocicleta com registro de roubo estaria circulando pelo bairro Retiro. A moto possuía registro de roubo vinculado à 34ª Delegacia de Polícia, no Rio de Janeiro.

Após diligências pela região, os agentes conseguiram localizar e abordar o veículo no bairro Voldac. O condutor foi identificado e alegou ter comprado a motocicleta há cerca de duas semanas, de uma mulher, pelo valor de R$ 14 mil.

Diante da situação, o suspeito e a motocicleta foram levados para a delegacia para esclarecimentos. A mulher indicada também compareceu à unidade policial para prestar depoimento.

O homem foi preso em flagrante por receptação e a mulher também vai responder pelo mesmo crime, porém em liberdade.

A motocicleta ficou apreendida na delegacia e deverá ser devolvida ao verdadeiro proprietário.

Participaram da ação agentes do setor de inteligência e equipes da Guarda Municipal, coordenadas pelos inspetores C. Cunha e Sergio, além dos guardas municipais Neves e Thiego.

Foto: Wesley Foli Scaramelo