Suspeito de atuar como olheiro do tráfico é preso com drogas e rádios comunicadores em Volta Redonda

Na delegacia de Volta Redonda, um jovem de 23 anos foi autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas após ser preso pela Polícia Militar na noite de terça-feira (dia 12), no Residencial Ingá 1, no bairro Santa Cruz.

Com ele, os policiais apreenderam 136 papelotes de cocaína, 135 trouxinhas de maconha, 40 unidades de skank, R$ 244 em dinheiro, dois rádios de comunicação e uma base carregadora dos equipamentos.

Segundo a PM, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) faziam patrulhamento no residencial quando perceberam a movimentação suspeita. De acordo com os policiais, o jovem atuava como olheiro do tráfico e teria emitido um alerta ao notar a chegada das equipes.

Ainda conforme a polícia, outro suspeito conseguiu fugir e não foi localizado. O preso também tentou escapar, jogando fora um rádio comunicador e um celular, mas acabou sendo contido pelos agentes.

O material entorpecente foi encontrado próximo ao local onde ele estava. O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda.

Foto: Divulgação/Polícia Militar