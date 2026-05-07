Voltaço inicia venda de ingressos para confronto contra a Ferroviária pela Série C 



O Volta Redonda FC iniciou a venda de ingressos para o confronto diante da Associação Ferroviária de Esportes, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será disputada neste domingo (dia 10), às 17h, no Estádio Raulino de Oliveira.

Os ingressos já estão disponíveis de forma online pelo site https://www.oticket.com.br/event/9974.

Os valores são de R$40 (inteira) e R$20 (meia), tanto para arquibancada quanto para cadeiras.

A venda antecipada nos pontos físicos começou nesta quinta-feira (07), às 14h, nos seguintes locais: Loterias Meia-Meia (Aterrado), Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto) e Barbearia VIP (Shopping Park Sul).

As bilheterias do Raulino de Oliveira funcionarão no domingo (10), das 14h até o intervalo do primeiro tempo. O setor Azul será destinado à torcida do Voltaço, enquanto o setor Laranja receberá os torcedores da Ferroviária.

As gratuidades, sujeitas à disponibilidade de carga, deverão ser retiradas diretamente nas roletas do estádio, no dia da partida, a partir das 15h, nos respectivos setores de cada torcida.

Foto: João Braz/COMKT-VRFC