Alerj cria comissão especial para promover corte de gastos e buscar equilíbrio fiscal no estado

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai instalar uma Comissão Especial destinada a promover o corte de gastos e buscar o equilíbrio fiscal do estado. A iniciativa do presidente da Casa, deputado Douglas Ruas (PL), tem como objetivo ampliar o debate sobre a execução orçamentária e fortalecer os mecanismos de fiscalização e controle das despesas públicas. A informação foi divulgada pelo presidente durante reunião da Mesa Diretora, realizada nesta terça-feira (dia 12).

O colegiado deverá realizar uma análise geral do orçamento previsto para os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. A medida busca promover maior transparência na gestão dos recursos públicos e acompanhar de perto a evolução das despesas estaduais diante dos desafios relacionados ao equilíbrio fiscal e ao controle orçamentário.

Segundo o presidente da Casa, a intenção é analisar todos os cenários e trazer para o Parlamento fluminense o debate sobre austeridade fiscal e regulação de despesas, reforçando o papel do Legislativo no monitoramento das contas públicas e na busca por maior responsabilidade na aplicação do orçamento estadual.

Discussão do PLDO

Nesta quarta-feira (13/05), a Comissão de Orçamento da Alerj começa a discutir o projeto enviado pelo Executivo com as Diretrizes Orçamentárias de 2027 (PLDO 7.505/26). A proposta já estima um déficit nas contas do Governo na ordem de R$ 13 bilhões para o próximo ano e com projeções negativas para os dois exercícios seguintes.