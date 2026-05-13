Prefeito Tande Vieira acompanha trabalho das equipes da Prefeitura na Serra de Mauá

O prefeito Tande Vieira acompanhou, na manhã desta terça-feira (dia 12), o trabalho das equipes da Prefeitura de Resende que estão atuando na RJ-163, na Serra de Mauá, com serviços de roçada, limpeza, capina e tapa-buraco.

Mesmo sendo uma rodovia estadual, de responsabilidade do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem), a Prefeitura mobilizou equipes para atuar no trecho, diante da necessidade de melhorar as condições de segurança para motoristas, moradores e visitantes que circulam pela região.

A ação também conta com o reforço da roçadeira articulada mecanizada, que auxilia na limpeza às margens da estrada. Já a equipe de tapa-buraco iniciou os trabalhos pelo Lote 10 e seguirá descendo a serra.

Segundo o prefeito Tande Vieira, a medida busca garantir mais segurança e melhores condições de circulação em uma região estratégica para o turismo e para os moradores de Visconde de Mauá.

“Mesmo sendo uma rodovia estadual, nós entendemos que a situação precisava de atenção. Por isso, a Prefeitura entrou com as equipes para fazer a roçada, a limpeza e o tapa-buraco, garantindo mais segurança para quem mora aqui e para quem vem visitar Mauá”, destacou o prefeito.

A RJ-163 é uma das principais vias de acesso a Visconde de Mauá, importante destino turístico de Resende.