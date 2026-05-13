26 C
V Redonda
quarta-feira, maio 13, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Região Prefeito Tande Vieira acompanha trabalho das equipes da Prefeitura na Serra de...

Prefeito Tande Vieira acompanha trabalho das equipes da Prefeitura na Serra de Mauá

Por
FOLHA DO ACO
-

O prefeito Tande Vieira acompanhou, na manhã desta terça-feira (dia 12), o trabalho das equipes da Prefeitura de Resende que estão atuando na RJ-163, na Serra de Mauá, com serviços de roçada, limpeza, capina e tapa-buraco.

Mesmo sendo uma rodovia estadual, de responsabilidade do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem), a Prefeitura mobilizou equipes para atuar no trecho, diante da necessidade de melhorar as condições de segurança para motoristas, moradores e visitantes que circulam pela região.

A ação também conta com o reforço da roçadeira articulada mecanizada, que auxilia na limpeza às margens da estrada. Já a equipe de tapa-buraco iniciou os trabalhos pelo Lote 10 e seguirá descendo a serra.

Segundo o prefeito Tande Vieira, a medida busca garantir mais segurança e melhores condições de circulação em uma região estratégica para o turismo e para os moradores de Visconde de Mauá.

“Mesmo sendo uma rodovia estadual, nós entendemos que a situação precisava de atenção. Por isso, a Prefeitura entrou com as equipes para fazer a roçada, a limpeza e o tapa-buraco, garantindo mais segurança para quem mora aqui e para quem vem visitar Mauá”, destacou o prefeito.

A RJ-163 é uma das principais vias de acesso a Visconde de Mauá, importante destino turístico de Resende.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.