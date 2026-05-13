Programa “Aperta o Play” lança portal oficial e amplia interação com ouvintes no Sul Fluminense

O programa “Aperta o Play”, da Rádio Sociedade FM 104,1, acaba de ganhar um portal oficial na internet. Lançada nessa terça-feira (dia 12), a plataforma digital marca uma nova fase do programa apresentado pelos comunicadores Alessandro Nogueira e Lutty, reforçando a presença da atração no ambiente online e ampliando os canais de interação com os ouvintes.

Transmitido de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, o “Aperta o Play” é um dos programas matinais de destaque no Sul Fluminense, reunindo música, informação, entretenimento e participação do público em tempo real.

O novo portal foi desenvolvido para concentrar conteúdos e serviços relacionados ao programa e à Rádio Sociedade FM. Entre as funcionalidades disponíveis estão a transmissão ao vivo da emissora diretamente pelo navegador, sem necessidade de aplicativo, além de notícias atualizadas em tempo real durante a programação.

A plataforma também conta com uma área dedicada às músicas mais pedidas pelos ouvintes, permitindo o envio de solicitações por WhatsApp, além de um mural interativo para recados e mensagens que podem ser lidos ao vivo pelos apresentadores.

Outro destaque é o espaço voltado para empresas interessadas em anunciar e estabelecer parcerias comerciais com o programa. Segundo a equipe do “Aperta o Play”, o objetivo é aproximar ainda mais o conteúdo do público e fortalecer a conexão entre ouvintes, comunicadores e patrocinadores.

O portal disponibiliza ainda links para download do aplicativo da Rádio Sociedade FM, nas versões Android e iOS, permitindo que os ouvintes acompanhem a programação de qualquer lugar.

O acesso pode ser feito pelo site oficial do programa e também pelas redes sociais do “Aperta o Play”.

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