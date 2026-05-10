Jovens atletas de Volta Redonda conquistam títulos e medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

Atletas da equipe Coliseu, de Santa Cruz, em Volta Redonda, conquistaram importantes resultados no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico, realizado no último domingo (dia 3), no Clube Municipal da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao todo, sete competidores representaram a equipe e trouxeram medalhas e boas atuações para a região.

O grande destaque foi o jovem atleta Davi Lucas, de apenas 9 anos, que conquistou a medalha de ouro na categoria médio, faixa cinza. O menino já havia sido campeão estadual em competição realizada no Ginásio Miécimo da Silva, em Campo Grande, e agora alcançou o título brasileiro após vencer duas lutas consideradas duríssimas, ambas decididas por pontuação.

Outro ouro veio com Samuel Ferreira, campeão na categoria pluma, faixa branca. Já Lorena Lopes conquistou a medalha de prata na categoria leve, faixa cinza, enquanto Pedro Lucca ficou com a prata na categoria super pesado, também na faixa cinza.

A equipe ainda garantiu medalhas de bronze com Pedro Bernardes, na categoria pesado, faixa azul, e com o professor Marcos Vinicius, faixa preta, que terminou em terceiro lugar na categoria médio.

Mesmo sem subir ao pódio, Guilherme Vieira também recebeu reconhecimento da equipe pela dedicação e garra demonstradas durante as lutas, competindo até os últimos minutos.

Os atletas treinam pela equipe Coliseu, que vem formando atletas e incentivando o esporte no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.