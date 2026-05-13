Comissão de Meio Ambiente da Alerj promove audiência pública para debater taxa de turismo em Angra

A Comissão de Meio Ambiente da Alerj promove uma segunda audiência pública nesta quinta-feira (14) sobre a cobrança de taxa de turismo imposta pela Prefeitura de Angra na cidade. O evento é aberto ao público e acontece a partir das 18h na Quadra Poliesportiva da Vila do Abraão, na Ilha Grande.

A iniciativa é a segunda realizado pela Comissão da Assembleia Legislativa e terá a presença do deputado estadual Marcelo Dino (PL), que tem participado dos debates sobre os possíveis prejuízos de comerciantes, barqueiros e rede hoteleira com o novo imposto.

“Não há contrapartida desta taxa seja em saneamento básico ou água tanto para moradores quanto para os turistas. Esgoto desemboca em praias. Além da audiência, virei dia 25 junto com o Inea para verificar essa situação”, advertiu Marcelo Dino.

A discussão foi iniciada no ano passado, quando a Prefeitura de Angra enviou um projeto à Câmara Municipal sobre taxa a turistas que visitam tanto a parte continental quanto as ilhas angrenses.

A expectativa é reunir moradores, empresários e representantes do poder público para discutir os impactos da nova cobrança municipal sobre o turismo e a economia local.

Segundo a Associação dos Meios de Hospedagem da Ilha Grande, o principal questionamento gira em torno da ausência de investimentos em infraestrutura e saneamento básico na região, apesar da criação da nova taxa. Representantes do setor afirmam que turistas e moradores convivem diariamente com problemas históricos ligados ao abastecimento de água, descarte irregular de esgoto e deficiência nos serviços públicos.

Um grupo criado por moradores da ilha, que já reúne mais de 700 participantes, também vem se mobilizando contra a medida e organizando manifestações nas redes sociais e em reuniões comunitárias.