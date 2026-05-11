Tragédia: Criança de 2 anos morre após acidente próximo à linha férrea em Barra do Piraí

Uma tragédia marcou a tarde do domingo de Dia das Mães (dia 10) no distrito de Vargem Alegre, em Barra do Piraí. O menino Arthur Leandro Nascimento, de apenas 2 anos, morreu após um acidente ocorrido nas proximidades da linha férrea, na Rua Raul Veiga.

De acordo com informações da Polícia Militar, a criança brincava perto dos trilhos por volta das 15h quando foi encontrada desacordada e com ferimentos graves na região da cabeça após a passagem de uma composição ferroviária. A principal suspeita é de que Arthur tenha sido atingido pelo trem ou sofrido impacto provocado pelo deslocamento de ar da composição.

Em desespero, familiares levaram o menino para dentro de casa enquanto vizinhos acionavam o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Duas equipes, de Barra do Piraí e Pinheiral, participaram do atendimento.

Arthur foi encaminhado ao Hospital e Maternidade Maria de Nazaré, onde os socorristas e equipes médicas tentaram reanimá-lo por cerca de uma hora e meia. Apesar dos esforços, a morte da criança foi confirmada na unidade hospitalar.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.

Segundo relatos de testemunhas, o trem seguiu viagem sem acionar os freios de emergência, levantando a hipótese de que o maquinista não tenha percebido o ocorrido. O caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí e está sendo investigado.

Em depoimento inicial à polícia, a mãe da criança afirmou acreditar que o filho possa ter sido derrubado pela força do deslocamento de ar provocado pela composição. Até o momento, apenas ela havia sido ouvida oficialmente.

A empresa responsável pela malha ferroviária, a MRS Logística, ainda não se pronunciou sobre o caso.

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