Piloto de 10 anos do Sul Fluminense representará a região no Campeonato Sul-americano de Kart

A região Sul Fluminense terá um representante no cenário internacional do automobilismo no fim deste mês. Aos 10 anos, o piloto Eduardo Martini Mota, conhecido como Dudu, fará sua estreia internacional ao disputar o Campeonato Sul-Americano de Kart 4 Tempos, que acontecerá entre os dias 21 e 24 de maio, no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), com transmissão ao vivo pelo Youtube em duas línguas no último dia.

Dudu é bicampeão estadual de kart pelo Rio e também bicampeão em competições realizadas em Guaratinguetá (SP). Atualmente, é o único piloto da região sul fluminense competindo nesse nível e vivenciará, pela primeira vez, a experiência de um campeonato internacional organizado por entidades como a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

A preparação para o campeonato começa antes mesmo da largada oficial. O jovem embarca no dia 12 de maio para cumprir uma programação de treinos entre os dias 13 e 19, com foco em ajustes do equipamento, adaptação à pista e definição de estratégias para enfrentar adversários de diferentes países da América do Sul. O grid preliminar já conta com mais de 30 pilotos inscritos, de 10 e 11 anos, na categoria Cadete, e deve atingir o limite máximo de 40 competidores até o início da competição.

Apesar da pouca idade, Dudu já acumula experiência em competições regionais e nacionais, com participação no Campeonato Brasileiro de Kart do ano passado, em Santa Catarina, e presença, nesta temporada, na Copa São Paulo Light, disputada no Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos (SP), considerada a competição estadual mais competitiva do país. O piloto chama a atenção pela dedicação dentro e fora das pistas. Sua rotina inclui treinos frequentes em São Paulo, preparação física e acompanhamento técnico com mecânico especializado e coach de pilotagem.

Mais do que uma participação esportiva, a presença do piloto no campeonato também evidencia o potencial de novos talentos do interior do estado, reforçando que é possível alcançar oportunidades em competições de alto nível também em nossa região.

“Estou muito feliz com a oportunidade de correr no Sul-Americano de Kart. Será um grande desafio, porque tem pilotos muito fortes e o grid deve ter quase 40 pilotos. Os melhores do Brasil, Argentina e Uruguai já estão confirmados. Estou me preparando bem, vou treinar forte entre os dias 13 e 19 de maio e quero dar o meu melhor para conseguir um bom resultado. Ganhar é o objetivo principal de todo piloto, claro, mas aprender num campeonato desse nível já é muito importante para mim. Sou muito grato a todo mundo que torce por mim e me apoia, família e amigos de toda região.” afirmou feliz Dudu.

A presença do piloto já está confirmada, mas com o objetivo de contribuir com os custos dessa participação, a família busca patrocínio de parceiros e empresários da região, que têm a oportunidade de associar suas marcas a um projeto esportivo sério e em crescimento, com visibilidade e forte apelo de transformação por meio do esporte na região.

A expectativa é grande para a estreia internacional do jovem piloto, que leva consigo não apenas o sonho de criança de ser um piloto profissional, mas também o nome do Sul Fluminense para uma competição de nível internacional.