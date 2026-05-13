Suspeitos de tráfico são presos após denúncia em Volta Redonda

Uma denúncia encaminhada à Secretaria Municipal de Ordem Pública de Volta Redonda (Semop), e repassada à Polícia Civil (93ª DP), terminou com a prisão em flagrante de três pessoas suspeitas de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na tarde dessa terça-feira (dia 12), no bairro Caieiras, em Volta Redonda.

Após receberem a denúncia, agentes da 93ª DP realizaram diligências e monitoraram uma residência, que seria utilizada como ponto de venda de drogas. Durante a ação, os policiais confirmaram a prática de tráfico de drogas no imóvel e efetuaram a prisão de duas mulheres, ambas de 27 anos, e de um homem, de 22 anos. No interior da residência, os agentes apreenderam 39 trouxinhas de maconha e 15 frascos de “Cheirinho da Loló”.

Além dos adultos presos, um adolescente de 16 anos, apontado como usuário de drogas, foi apreendido e conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. O menor de idade foi ouvido e liberado, enquanto os demais ficaram presos e à disposição da Justiça.

Fotos: Divulgação/Cedida pela Polícia Civil.

Secom/PMVR