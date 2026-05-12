PMVR abre inscrições para concurso público com vagas para professores

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), abriu nesta terça-feira (dia 12) as inscrições para o concurso público que visa preencher 61 vagas efetivas para professor da rede municipal de ensino, além de formar cadastro de reserva sob o regime estatutário. A seleção, realizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), terá provas objetivas e provas de títulos, de acordo com a habilitação exigida e os programas divulgados.

As oportunidades estão distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. As vagas para docente I estão distribuídas entre Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática para ministrar aulas no Ensino Fundamental de acordo com a sua área de atuação, conforme as determinações do Regimento Escolar Único da Rede Municipal de Ensino e segundo o Calendário Escolar definido pela Secretaria Municipal de Educação (SME).

As vagas para docente II são para dar aulas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Educação Infantil e anos iniciais da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA), segundo o Calendário Escolar definido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e exercer as atividades estabelecidas pelo Regimento Escolar Único da Rede Municipal de Ensino.

Inscrições

As inscrições para o concurso público da Secretaria Municipal de Educação podem ser feitas até o dia 8 de junho, acessando o site voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. O edital completo, as inscrições, as informações sobre quem tem direito à isenção da taxa de inscrição e mais informações estão disponíveis pelo link https://www.fevre.com.br/fevre/mod/concursopublico/mod/concurso/?id=242.

Remuneração e jornada de trabalho

Os aprovados para as vagas de docente I têm salário-base de R$ 1.807,29; e de docente II de R$ 1.964,10. A jornada de trabalho para docente I será de 18 horas-aula semanais; e para docente II de 27 horas-aula semanais. De acordo com o edital, as cargas horárias já incluem o tempo destinado ao estudo e planejamento das atividades pedagógicas.

Além do salário-base, estão previstos para os dois cargos auxílio-alimentação de R$ 350,00; gratificação social de R$ 200,00; adicional de 30% de Regência de Turma; e gratificação do Fundeb. No caso do cargo de docente I, também será aplicada uma gratificação de 15% por nível superior. Já para o docente II, a gratificação de nível superior será de 7,5%.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.