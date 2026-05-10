Jovem atleta de Volta Redonda conquista bronze em Pan-Americano de Taekwondo

O jovem atleta Arthur Machareth, de 12 anos, conquistou medalha de bronze no Pan-Americano de Taekwondo, realizado nos dias 8 e 9 de maio. Morador de Volta Redonda, Arthur competiu na categoria Cadete Olímpico até 33 quilos e vem se destacando como uma das promessas do esporte na região.

Faixa preta formado pelo Grão-Mestre João Batista Barbosa, por meio da Associação de Taekwondo do Sul Fluminense, da Federação de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro e da Confederação Brasileira de Taekwondo, o atleta ocupa atualmente a primeira colocação no ranking estadual e a terceira posição no ranking nacional oficial da modalidade.

Arthur é treinado pela técnica Débora Oliveira, que acompanha a trajetória do atleta nas competições. O resultado no Pan-Americano reforça o bom momento vivido pelo jovem esportista, que desponta como uma aposta para futuras conquistas no cenário nacional e internacional.

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