Diretores do Sindicato dos Metalúrgicos se reúnem com coordenador da Subprefeitura do Retiro

Os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda participaram de uma reunião com o coordenador da Subprefeitura do Retiro, Fernando Martins, para discutir novas parcerias e ações voltadas aos metalúrgicos associados e à comunidade.

Durante o encontro, o presidente do sindicato, Odair Mariano, destacou a importância da união entre as instituições para garantir melhores condições aos trabalhadores. “Nosso objetivo é fortalecer os laços entre o sindicato e o poder público, buscando sempre benefícios para nossos associados e suas famílias,” afirmou.

O diretor de comunicação do sindicato, José Marcos, também enfatizou a relevância da colaboração. “Queremos ampliar nossas iniciativas e trazer mais serviços e oportunidades para os metalúrgicos. Esse diálogo é fundamental para que possamos avançar,” disse.

O coordenador da Subprefeitura do Retiro, Fernando Martins, demonstrou apoio ao do sindicato e reforçou a intenção de estreitar novas parcerias. “Estamos aqui para somar esforços e contribuir com projetos que tragam melhorias para a categoria e para a comunidade como um todo,” ressaltou.

A reunião reforçou o compromisso das instituições em atuar juntas para garantir avanços significativos aos metalúrgicos de Volta Redonda.

Foto: Divulgação