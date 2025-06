Operação Foco e Sefaz apreendem 139 celulares sem nota fiscal na Dutra em Itatiaia

A Operação Foco e Receita Estadual apreenderam, nesta quinta-feira (dia 5), 139 celulares sem documentação fiscal no Posto de Controle Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia. A retenção da carga, no valor aproximado de R$ 104 mil, resultou na aplicação de um auto de infração de R$ 57 mil.

“É importante destacar que a Operação Foco, em parceria com a Sefaz, atua de forma integrada nas divisas do Estado e por meio de ações volantes, com o objetivo de coibir crimes de sonegação fiscal e promover um ambiente de mercado mais justo”, ressaltou o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Delegado João Valentim.

As equipes abordaram o veículo enquanto ele passava pela barreira. Em princípio, o condutor havia informado não haver carga no baú, mas, após os Auditores Fiscais constatarem a existência da mercadoria, foi verificado que os produtos transportados estavam sem documentação fiscal. O responsável foi autuado com base na responsabilidade tributária prevista na Lei Estadual do ICMS 2657/1996.

“Nas Barreiras Fiscais, realizamos o trabalho integral de proteção das divisas do estado com equipes altamente qualificadas para essa missão. Seguiremos aperfeiçoando essa atuação e cumprindo com a missão da Receita Estadual de combater a concorrência desleal”, afirmou o superintendente de Fiscalização e Inteligência Fiscal da Sefaz-RJ, José Eduardo Lopes.