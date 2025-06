Feira Livre de VR terá horário especial de funcionamento em razão do Dia dos Namorados

A Prefeitura de Volta Redonda informa que as edições da Feira Livre, que ocorrerão entre os dias 7/6 (sábado) e 12/6 (quinta-feira), terão horário especial de funcionamento em razão do Dia dos Namorados (12 de junho). Nesse período, as atividades serão encerradas um pouco mais tarde, às 14h30, proporcionando mais tempo para que o público aproveite o comércio da feira.

A medida atende ao Decreto nº 13.302/14, que regulamenta a atividade feirante exercida no município e dá outras providências.

Foto: Arquivo – Secom/PMVR.