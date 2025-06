ICMBio celebra Dia Mundial do Meio Ambiente com plantio de mudas nativas na ARIE Floresta da Cicuta

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) de Volta Redonda promoveu, nesta quarta-feira (5), uma ação especial em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Floresta da Cicuta, unidade de conservação federal localizada entre Volta Redonda e Barra Mansa.

A atividade, denominada “3 x 40”, fez referência aos 40 anos de criação da unidade, celebrados em 2025. Ao longo da manhã, estudantes da Escola Municipal Prof.ª Marizinha Félix Teixeira de Lima participaram do plantio de 40 mudas de 40 espécies nativas da Mata Atlântica, simbolizando cada ano de existência da ARIE.

O encerramento foi marcado pelo plantio coletivo de um exemplar de pau-brasil (Paubrasilia echinata), espécie símbolo da flora nacional e ameaçada de extinção, seguido de uma visita à centenária figueira da Cicuta (Ficus cyclophylla), um dos principais atrativos naturais da unidade.

Para Sandro Alves, analista ambiental do ICMBio e gestor da ARIE, “celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente com o plantio de espécies nativas por estudantes da rede pública é uma forma simbólica de despertar a conscientização ambiental das novas gerações e de toda a sociedade, especialmente sobre a importância de proteger áreas naturais como a Floresta da Cicuta, fundamentais para a conservação da biodiversidade e para a manutenção de serviços ambientais que garantem qualidade de vida à população”.

A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda, da Fundação CSN, do Programa de Voluntariado do ICMBio e das empresas CBSI e Água e Terra.

Interessados em conhecer a ARIE Floresta da Cicuta podem agendar visitas guiadas com o ICMBio pelo WhatsApp: (21) 97896-0551.