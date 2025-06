PRF constata falsa comunicação de crime em Resende; dono anterior de veículo será investigado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou uma falsa comunicação de crime na manhã desta quarta-feira (dia 5), durante patrulhamento na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Por volta das 10h40, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF abordou um veículo Fiat Uno Electronic, de cor branca e com placas de Nova Iguaçu (RJ), durante uma ação de Policiamento Ostensivo Dinâmico.

Durante a fiscalização, os agentes verificaram nos sistemas que havia um registro de furto do automóvel datado de 18 de fevereiro de 2025, ocorrido no município de Seropédica (RJ). O condutor do veículo, no entanto, apresentou uma versão distinta: afirmou ter comprado o carro por R$ 1.200,00, mas ainda não havia feito a transferência de propriedade.

Segundo o motorista, o antigo dono do Uno o ameaçou por mensagens, dizendo que registraria um boletim de ocorrência de roubo ou furto caso a transferência não fosse feita. O comprador, no entanto, afirmou não saber que o registro havia sido efetivado.

A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP (Resende). No local, o condutor apresentou toda a documentação referente à compra e venda do veículo, além das mensagens de ameaça. Após análise dos fatos e documentos, o delegado responsável decidiu instaurar um inquérito por falsa comunicação de crime contra o antigo proprietário do automóvel.

O caso segue em investigação.

Foto: Divulgação/PRF