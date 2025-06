Subida da Serra das Araras terá interdição temporária neste sábado para desmonte de rochas

A CCR RioSP informa que realizará neste sábado (dia 7), das 07h às 08h, a detonação de rochas para construção das novas pistas de subida e decida da Serra das Araras. Durante o serviço, que acontecerá de maneira excepcional em um sábado, haverá o fechamento da pista de subida da Serra das Araras na altura do km 225. A pista no sentido Rio de Janeiro permanece operando normalmente. A atividade foi coordenada com a Polícia Rodoviária Federal que prestará apoio no local, no momento da interdição.

A concessionária reforça a importância de respeitar a sinalização implantada no local e o limite de velocidade. Em caso de dúvidas, o cliente pode obter outras informações pelo telefone 0800 017 35 36, APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site www.ccrriosp.com.br

Foto: Divulgação