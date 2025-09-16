Homem morre no HSJB após passar mal em academia no Jardim Vila Rica

Um homem identificado como José Maurício Farias, de 58 anos, morreu no fim da manhã desta terça-feira (dia 16) após passar mal na academia Cult Fit, localizada na Avenida Santa Edwirges, no bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda. Ele foi socorrido e levado ainda com vida para o Hospital São João Batista, mas não resistiu e morreu na unidade médica.

De acordo com informações obtidas junto à empresa, o aluno já havia concluído seu treino e passou mal no momento do seu descanso, em uma dependência da academia. Professores prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). “Todos os profissionais que acompanharam o procedimento são certificados em primeiros socorros e cumpriram com todos os procedimentos possíveis para reverter o quadro”, informou a CultFit à Folha do Aço. Segundo relatos, ele teria histórico de problemas cardíacos.

Em nota, a CultFit lamentou a morte de José Maurício. “Nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor, colocando-nos à disposição para prestar todo o apoio necessário. Reforçamos que todas as medidas cabíveis já foram tomadas junto às autoridades competentes, com quem colaboramos integralmente. Pedimos respeito à memória de José Maurício e à privacidade de seus familiares”, concluiu o comunicado.

Pedro Ermano, proprietário da academia, disse que “a Cult sempre se posicionou e se preocupou com a vida”. “Temos ela como prioridade, bem como a saúde. José era um membro MUITO querido em nossa família e queremos desejar toda a força à família”.

A academia estará fechada nesta terça e quarta-feira (dias 16 e 17), em luto oficial pela morte do aluno. O sepultamento de José Maurício Farias está previsto para esta terça-feira, no Cemitério Portal da Saudade.