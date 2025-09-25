Morre Geraldo Saldanha Horta Filho

Morreu na tarde desta quinta-feira (dia 25), no Hospital Unimed, onde estava internado para tratamento cardíaco, Geraldo Saldanha Horta Filho, aos 77 anos. Conhecido carinhosamente como Geraldinho, ele teve uma trajetória marcante em Volta Redonda. Foi professor universitário da Sobeu e atuou como diretor-geral da Câmara Municipal durante a presidência do então vereador Carlos Sarkis, entre 1985 e 1987.

Cidadão volta-redondense, Geraldinho também esteve à frente da Conservadora Volta Redonda e das empresas Spitz Parques e Jardins e Transbraçal, deixando sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social da cidade.

O velório acontece na Capela 1 do Cemitério Portal da Saudade. O horário do sepultamento ainda será definido pela família.

Foto: Reprodução