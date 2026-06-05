Dupla condenada a 14 anos por estupro de vulnerável é presa em Volta Redonda

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí, em ação conjunta com a Guarda Municipal de Volta Redonda, cumpriu, nesta sexta-feira (dia 5), dois mandados de prisão decorrentes de condenação definitiva pelo crime de estupro de vulnerável.

Os presos foram identificados como Danrley Dornellas de Oliveira e Josiane Gomes Santos, condenados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro à pena de 14 anos de reclusão.

O caso teve origem em investigação conduzida pela Polícia Civil de Barra do Piraí após denúncia que apontava que uma criança de apenas 11 anos de idade mantinha relacionamento com um homem adulto, situação que ocorria com a ciência e anuência de sua própria genitora. As investigações reuniram elementos probatórios que resultaram no indiciamento dos envolvidos e, posteriormente, em sua condenação pelo Poder Judiciário.

Após trabalho de inteligência e levantamento de informações, as equipes localizaram os condenados nos bairros Voldac e Vila Santa Cecília, no município de Volta Redonda, efetuando suas capturas e dando cumprimento às ordens judiciais expedidas.

Os presos foram encaminhados à unidade policial para as formalidades legais e, em seguida, serão apresentados ao sistema prisional para o cumprimento da pena imposta pela Justiça.