Motorista fica preso às ferragens após acidente com caminhão-guincho na Dutra, em Resende

Um caminhão-guincho do tipo prancha se envolveu em um acidente na tarde dessa quinta-feira (dia 4) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu na altura do km 305 e deixou o motorista, de 60 anos, preso às ferragens da cabine.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo perdeu o controle da direção e colidiu inicialmente contra a defensa metálica do canteiro central. Em seguida, atravessou a pista e bateu na defensa metálica do canteiro lateral.

Com o impacto, a cabine do caminhão ficou gravemente danificada e basculou, prendendo o condutor entre as ferragens. O veículo ficou imobilizado na pista, voltado para o sentido contrário da via.

Equipes de resgate da CCR RioSP foram acionadas e realizaram o atendimento da vítima. Após ser retirada das ferragens, ela foi encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde do motorista não havia sido informado até a divulgação desta reportagem.

Foto: Divulgação/PRF