Alta nos roubos de veículos e cargas no RJ acende alerta para motoristas em todo o país

O aumento dos roubos de veículos e de cargas no estado do Rio de Janeiro tem acendido um alerta para motoristas, empresas e gestores de frotas. De acordo com dados recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP), os roubos de veículos cresceram 26,5% e os roubos de carga subiram 32,1% nos quatro primeiros meses de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025.

A alta no segmento de transporte de cargas e mobilidade reflete uma preocupação crescente em âmbito nacional, especialmente em centros urbanos e corredores logísticos estratégicos, onde a criminalidade tem impactado diretamente a mobilidade, a cadeia de suprimentos e os custos operacionais das empresas, reforçando a necessidade de soluções mais eficientes de prevenção e monitoramento que contribuam com a segurança.

Nesse contexto, o rastreamento veicular ganha ainda mais relevância, deixando de ser apenas um recurso tecnológico para se tornar uma ferramenta estratégica de segurança patrimonial e gestão operacional.

Com mais de 15 anos de atuação na região Sul Fluminense, a THEGUARDIAN se posiciona como uma das empresas que acompanham essa evolução do setor, oferecendo serviços inteligentes, monitoramento 24 horas e tecnologia de ponta para empresas e pessoas físicas

A empresa disponibiliza uma plataforma completa, que vai além da simples localização em tempo real. Entre os recursos estão bloqueio remoto, cercas virtuais, alertas automáticos, monitoramento em tempo real e relatórios de uso e desempenho, que contribuem tanto para a prevenção quanto para a tomada de decisão.

Para Agildo Reis, sócio-diretor da THEGUARDIAN, o crescimento dos índices de criminalidade reforça a urgência de investir em soluções mais robustas. “Os índices mostram que a segurança precisa ser tratada de forma cada vez mais estratégica. O rastreamento veicular hoje é essencial não só para recuperar veículos, mas principalmente para prevenir ocorrências e reduzir riscos. É uma camada de proteção indispensável no cenário atual”, afirma.

Além da segurança, o rastreamento também desempenha papel importante na eficiência operacional, especialmente para empresas que dependem da logística. A tecnologia permite controle de rotas, redução de custos, melhoria de produtividade e maior transparência na gestão de ativos — fatores cada vez mais valorizados no ambiente corporativo.

De acordo com Reis, a prevenção contribui efetivamente para eliminar riscos e prejuízos milionários, que podem afetar toda a cadeia produtiva, com impactos diretos em custos com seguro e comprometendo até mesmo a eficiência operacional.

Com investimento contínuo em inovação e atendimento personalizado, a THEGUARDIAN consolida sua atuação no mercado, acompanhando as transformações do setor e contribuindo para um ambiente mais seguro e tecnológico. ‘Soluções integradas tornam-se um diferencial competitivo e uma necessidade para quem busca proteção e eficiência. Nosso papel é ir além do rastreamento, oferecendo de gestão inteligente e resposta rápida”, completa Agildo Reis.

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