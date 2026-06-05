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CSN realiza programação especial em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

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FOLHA DO ACO
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Em celebração à Semana do Meio Ambiente, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) realizará, por meio do seu Programa de Educação Ambiental (PEA), uma série de ações educativas e de conscientização ambiental voltadas a estudantes, colaboradores e à comunidade do Sul Fluminense. A programação reúne visitas guiadas, palestras, painéis, campanhas educativas e atividades interativas que reforçam a importância da preservação ambiental, da biodiversidade e das práticas sustentáveis, alinhadas ao espírito do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho.

As atividades externas terão início no dia 8 de junho, com uma visita guiada à Floresta da Cicuta, em Volta Redonda, envolvendo 45 alunos do 5º ano da Escola Municipal Therezinha Assunção. Durante o percurso, os estudantes terão contato direto com a fauna e a flora da região, além de visitarem uma cachoeira local, ampliando o conhecimento sobre os ecossistemas e a importância da conservação ambiental.

No dia 9 de junho, alunos da Escola Municipal Rubens Machado participarão de uma visita ao Centro de Tratamento de Resíduos de Barra Mansa. A atividade apresentará, de forma prática, as etapas de coleta, triagem, tratamento e destinação final dos resíduos, incentivando a reflexão sobre o descarte correto e a responsabilidade ambiental.

A programação segue, no dia 10 de junho, com atividades interativas no Largo da Biblioteca Municipal de Volta Redonda, na Vila Santa Cecília. Aberta ao público, das 10h às 14h, a ação reunirá iniciativas de educação ambiental, demonstrações de técnicas de reflorestamento, apresentação dos resultados do projeto de recuperação ambiental da Cicuta e distribuição de mudas de árvores nativas. O evento contará ainda com a participação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Volta Redonda e da CBSI.

Já no dia 15 de junho, a Escola Municipal Othon Reis receberá uma palestra sobre o Projeto Ecofauna, iniciativa que monitora a fauna regional por meio de armadilhas fotográficas e câmeras de campo. Os alunos conhecerão espécies registradas na região, os métodos utilizados pelos pesquisadores e a importância do monitoramento para a conservação da biodiversidade.

Paralelamente às atividades abertas ao público, a CSN também preparou uma programação especial para seus colaboradores. Ao longo da Semana do Meio Ambiente, serão promovidas painéis temáticos, palestras, apresentações de projetos e campanhas de conscientização voltadas ao fortalecimento da cultura da sustentabilidade dentro da empresa.

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1 COMENTÁRIO

  1. É a CSN, maior holding siderúrgico da América Latina, fazendo muito mais do que “apenas a sua parte”, mas totalmente integrada à sociedade onde está inserida. Um dia exemplo para as demais indústrias do país e um orgulho para Volta Redonda. Parabéns à diretoria e aos funcionários da CSN.

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