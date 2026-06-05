Após confusão em Volta Redonda, ator Rafael Cardoso admite recaída e se interna em clínica de reabilitação

O ator Rafael Cardoso confirmou que sofreu uma recaída relacionada à dependência química e ao alcoolismo e decidiu se internar voluntariamente em uma clínica de reabilitação. A decisão foi anunciada poucos dias após um episódio ocorrido durante um evento beneficente realizado em um shopping de Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Em um vídeo divulgado na noite dessa quinta-feira (dia 4), o artista aparece emocionado ao se despedir da família antes de iniciar o tratamento. Na gravação, ele admite que voltou a enfrentar problemas com a dependência após anos de luta contra a doença. “Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos. No final de semana passado, eu acabei perdendo essa luta”, declarou o ator.

O caso ganhou repercussão após informações divulgadas pela jornalista Fábia Oliveira, em sua coluna no portal Metrópoles. Segundo a publicação, Rafael Cardoso participou, no último sábado (dia 30), de um evento beneficente espírita realizado em um shopping de Volta Redonda, voltado para a divulgação do filme Sexo e Destino, inspirado na obra psicografada por Chico Xavier.

De acordo com relatos de pessoas presentes ouvidas pela coluna, o ator teria chegado ao local aparentemente alcoolizado e demonstrando dificuldades para cumprir a programação prevista. Ainda segundo as informações divulgadas, Rafael não chegou a realizar uma palestra que fazia parte do evento.

A assessoria do artista apresentou uma versão diferente sobre o episódio, afirmando que ele sofreu uma crise de pânico durante a programação. A equipe também ressaltou que Rafael está em tratamento contra a dependência química e o alcoolismo.

Conforme relatado pela coluna de Fábia Oliveira, após deixar o evento, o ator teria sido visto caminhando sozinho pelas ruas de Volta Redonda e, posteriormente, encontrado em um bar no bairro Monte Castelo. Testemunhas relataram que ele aparentava estar desorientado.

No vídeo divulgado antes da internação, Rafael afirmou que procurou ajuda por iniciativa própria e que permanecerá em tratamento pelo tempo necessário para sua recuperação. “Cheguei aqui de livre e espontânea vontade para continuar essa batalha. Só assim, a gente se cuidando, consegue ficar bem. Pela nossa família, pelos nossos filhos”, disse.

Conhecido por trabalhos em novelas da TV Globo, Rafael Cardoso atualmente pode ser visto na reprise de Além do Tempo, exibida na faixa Edição Especial da emissora.

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