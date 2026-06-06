Barra do Piraí incentiva descarte consciente de resíduos de figurinhas da Copa com ponto de coleta especial

Com a proximidade da Copa do Mundo, a tradicional corrida pelas figurinhas já começou a movimentar crianças, jovens e adultos em Barra do Piraí. Em meio às trocas, colagens e páginas completadas, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, está chamando a atenção para um detalhe que muitas vezes passa despercebido que é o descarte correto dos papéis adesivos que sobram após a colagem das figurinhas.

Como parte das ações do Mês do Meio Ambiente, a secretaria instalou na Praça Nilo Peçanha, um dos principais pontos de encontro para troca de figurinhas na cidade, uma lixeira específica para receber esse tipo de resíduo.

A iniciativa busca evitar que os papéis sejam descartados no chão ou misturados ao lixo comum, contribuindo para a limpeza dos espaços públicos e para a conscientização ambiental.

De acordo com o secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, a ação surgiu a partir da observação do aumento desse tipo de descarte nos locais onde acontecem as trocas de figurinhas.

“A Copa do Mundo traz um clima de união e diversão que envolve pessoas de todas as idades. Queremos que esse momento também seja uma oportunidade de praticar a consciência ambiental. Esses papéis adesivos não devem ser descartados de qualquer maneira e, por isso, criamos um ponto específico para que a população possa dar a destinação correta a esse material. É uma atitude simples, mas que faz diferença para a cidade e para o meio ambiente”, destacou o secretário.

A iniciativa já recebeu aprovação de quem frequenta a praça para trocar figurinhas. Moradora de Barra do Piraí e mãe do pequeno Lorenzo, Bruna Bronzato elogiou a ação e destacou a importância do exemplo para as crianças.

“Achei bem interessante, até mesmo para o meio ambiente. O Lorenzo gosta bastante de ajudar e não gosta de jeito nenhum de jogar lixo na rua. Então eu gostei bastante da iniciativa”, afirmou.

Para o pai de Lorenzo, Leonardo Bronzato, a proposta une dois aspectos importantes: o lazer em família e a conscientização ambiental.

“A troca de figurinhas é uma coisa que eu já gostava e que o Lorenzo também gosta. Está todo mundo reunido e isso fortalece a convivência da família. Com relação ao descarte correto, trabalhar a reciclagem é bom para todo mundo, é bom para o mundo todo. Para eles, é mais um incentivo para fazer sempre a coisa certa”, ressaltou.

A prefeita Katia Miki destacou que a iniciativa reforça a importância das pequenas atitudes para a construção de uma cidade mais sustentável.

“Estamos vivendo o Mês do Meio Ambiente, um período de reflexão e conscientização sobre os cuidados que devemos ter com a nossa cidade e com os recursos naturais. Essa ação mostra que sustentabilidade também está presente nos hábitos mais simples. Convidamos toda a população a participar, colaborar e transformar esse momento tão especial da Copa em mais uma oportunidade de cuidar do meio ambiente”, afirmou a prefeita.

A Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade reforça que a participação da população é fundamental para o sucesso da iniciativa. “A expectativa é que a ação incentive hábitos mais conscientes e mostre que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados para a preservação ambiental e para a qualidade de vida da população”, finalizou o secretário de Ambiente e Sustentabilidade de Barra do Piraí.