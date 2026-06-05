Universitários ficam feridos em acidente entre carro e carreta na BR-393, em Vassouras

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro e uma carreta na noite de quinta-feira (dia 4), na BR-393, em Vassouras. As vítimas seriam universitários que seguiam para o JUCS (Jogos Universitários de Comunicação e Artes), que acontece de 4 a 7 de junho na cidade.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 18h, no km 238 da rodovia, no trevo de acesso ao município de Mendes.

Segundo a PRF, o acidente foi do tipo transversal e ocorreu quando o automóvel tentava cruzar a pista para acessar a estrada que leva a Mendes. Neste momento, o veículo foi atingido por uma carreta que seguia no sentido Vassouras.

Os três ocupantes do automóvel, todos homens, sofreram ferimentos e foram socorridos para o Hospital Universitário de Vassouras. Até a publicação desta reportagem, o estado de saúde das vítimas não havia sido informado.

Ainda conforme a PRF, o acidente não causou impactos significativos no trânsito da região, que seguiu fluindo normalmente após o atendimento da ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF