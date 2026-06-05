Com 95% de ocupação, Resende lidera desempenho hoteleiro do interior fluminense no feriado de Corpus Christi

Resende registrou a maior taxa de ocupação hoteleira do interior do Estado do Rio de Janeiro durante o feriado de Corpus Christi, entre os dias 4 e 7 de junho. De acordo com levantamento do setor turístico, o município alcançou 95% de ocupação, liderando o ranking estadual e superando importantes destinos turísticos fluminenses.

Na sequência aparecem Itatiaia e Penedo, com 92,5%, Miguel Pereira, com 91,8%, e a região de Visconde de Mauá, com 90,1%. A média de ocupação no interior do estado ficou em 74,54%.

O resultado reforça a força do turismo em Resende, que reúne atrativos reconhecidos nacionalmente, como Visconde de Mauá, Serrinha do Alambari, além de uma ampla oferta de hospedagem, gastronomia, ecoturismo e turismo de aventura. Neste feriado, a cidade também recebe a Supercopa Rio de Voleibol, competição que reúne atletas, comissões técnicas, familiares e torcedores de diversas regiões, contribuindo diretamente para a movimentação da rede hoteleira, do comércio e dos serviços locais.

Para o prefeito Tande Vieira, o desempenho é reflexo do trabalho contínuo de valorização do turismo e da capacidade do município de atrair grandes eventos.

“Recebemos esse resultado com muita alegria, porque ele confirma que Resende está cada vez mais consolidada como um dos principais destinos turísticos do Estado do Rio de Janeiro. Temos investido na promoção da cidade, na valorização dos nossos atrativos naturais, na realização de eventos e na melhoria da infraestrutura para receber moradores e visitantes. Além das belezas que fazem de Resende um destino procurado durante todo o ano, neste feriado estamos sediando a Supercopa Rio de Voleibol, que também ajuda a impulsionar a economia e a ocupação da nossa rede hoteleira. Esse índice de 95% de ocupação demonstra a força do turismo e dos eventos na geração de emprego, renda e oportunidades para a população”, destacou Tande Vieira.

O prefeito também ressaltou a importância do turismo para o desenvolvimento econômico do município.

“Resende tem uma vocação turística extraordinária, que vai do turismo de aventura ao turismo gastronômico, rural e de natureza. Ao mesmo tempo, estamos aumentando o turismo

por meio da realização de competições e eventos que atraem visitantes e movimentam a cidade. A gente vai continuar trabalhando para ampliar cada vez mais esse potencial e consolidar Resende como um destino completo para quem busca lazer, esporte, cultura e qualidade de vida”, completou.

Reconhecida como a Capital Estadual do Turismo de Aventura, Resende conta com um calendário anual de eventos esportivos, culturais e turísticos que atraem visitantes de diversas regiões do país, fortalecendo a economia local e ampliando a visibilidade do município no cenário estadual e nacional.