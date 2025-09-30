Onça-parda resgatada em Resende passa por exames no Zoo-VR

A equipe de veterinários do Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) realizou nesta terça-feira (dia 30) um check-up geral na onça-parda resgatada no último fim de semana, no bairro Fazenda da Barra 2, em Resende. O animal, uma fêmea jovem, passou por exames de sangue, urina e fezes, além de ultrassonografia abdominal total e radiografia. Também foi realizado um exame oftalmológico, já que a onça chegou ao Zoo-VR com uma alteração no olho esquerdo.

A médica-veterinária do zoológico, Ana Vitória Rezende, destacou que com os resultados dos exames a equipe vai poder dar continuidade ao tratamento. “Ela está estável aqui, se alimentando, realizando as necessidades normalmente e, portanto, a gente consegue ter esse tempo do resultado dos exames pra prosseguir. É um animal de vida livre, que se estressa muito com qualquer manipulação, então ela está ficando isolada para continuar apresentando o comportamento natural da espécie”, disse.

O diretor do Zoo-VR, o biólogo Jadiel Teixeira, afirmou que o objetivo maior é fechar o tratamento e recuperar o animal, para que ele possa retornar à natureza. “A gente fez um check-up na onça-parda que recebemos no último fim de semana. Teve um oftalmologista veterinário para olhar o olho dela, que é o que mais preocupa a gente, porque o olho chegou muito turvo. A gente aproveitou para colher sangue, fazer um ultrassom, pra ver se ela não tem nenhum outro problema”, disse, acrescentando que após os resultados dos exames, o caso será encaminhado à gerência de fauna do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) para aguardar a destinação correta do animal.

Foto: Adriana Cópio – Secom/PMVR.