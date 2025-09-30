Voltaço inicia vendas de ingressos para partida contra o Goiás

O Volta Redonda FC abriu nesta terça-feira (dia 30), a venda de ingressos para a partida contra o Goiás, que acontecerá no sábado (dia 4), às 18h30, no Estádio Raulino de Oliveira.

O duelo será válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site: https://ticketvrx.com.br/67-vrfc-x-goias

Já as vendas nos pontos físicos estão sendo realizados nos seguintes estabelecimentos:

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

Drogarias Povão (Vila e Amaral Peixoto) Barbearia VIP (Shopping Park Sul)

Vendas no Estádio

A comercialização de ingressos nas bilheterias do Raulino de Oliveira ocorrerá no dia do jogo, a partir das 15h30, até o intervalo do jogo.

Setor Azul: Torcida do Volta Redonda Setor Laranja: Torcida do Goiás

Valores

Arquibancada: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia) Cadeira: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Gratuidades

As gratuidades poderão ser retiradas no dia da partida, a partir das 16h30, diretamente nas bilheterias do estádio, nos setores:

Setor Azul: Volta Redonda

Setor Laranja: Goiás

As gratuidades estarão disponíveis enquanto houver carga disponível.

Foto: Divulgação