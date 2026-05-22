Tande Vieira acompanha teste da nova iluminação do Estádio do Trabalhador

O prefeito de Resende, Tande Vieira, acompanhou nesta semana o teste da nova iluminação do Estádio do Trabalhador, que será inaugurada oficialmente no próximo dia 27 de maio, às 19h30, durante a partida entre Resende FC e América, válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca A2.

O jogo será o primeiro disputado à noite no estádio após a revitalização completa do sistema de iluminação, preparada para receber grandes eventos esportivos no período noturno e proporcionar mais conforto e uma nova experiência aos torcedores.

Durante a visita técnica, Tande destacou a importância do investimento para o fortalecimento do esporte e da estrutura esportiva da cidade.

“O Estádio do Trabalhador é um patrimônio importante de Resende e estamos muito felizes em entregar essa nova iluminação, que vai permitir grandes jogos e eventos também no período da noite. É mais um avanço para o esporte da nossa cidade e para os nossos torcedores”, afirmou o prefeito.

Resende FC abre venda de ingressos para jogo noturno contra o America

O Resende FC iniciou a venda antecipada de ingressos para o confronto diante do America, válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca Série A2. A partida será disputada na próxima quarta-feira (dia 27), às 19h30, no Estádio do Trabalhador, e marcará a inauguração oficial da nova iluminação do estádio, totalmente revitalizada para receber jogos noturnos.

Os ingressos já estão disponíveis de forma online pela plataforma Inova Tickets, através do link divulgado na bio das redes sociais oficiais do Resende FC.

O valor da entrada será de R$ 10,00, com meia-entrada liberada para todos os torcedores. A iniciativa faz parte de uma ação do clube, que assumiu parte do valor do ingresso para incentivar a presença da torcida no Estádio do Trabalhador.

Também terão direito à gratuidade idosos acima de 65 anos, crianças de até 12 anos acompanhadas por um responsável e pessoas com deficiência (PcD), mediante apresentação de documento comprobatório.

O Resende FC reforça o convite para que o torcedor compareça ao Trabalhador e participe de um momento marcante na história do estádio e do clube.

Informações da partida

Resende x America

Carioca Série A2 – 5ª rodada

Quarta-feira (27/05) – 19h30

Estádio do Trabalhador

Ingresso: R$ 10,00 (Meia entrada para todos)

Venda online: Inova Tickets – https://www.inovatickets.com/