Jari leva projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ para Região Leste de Barra Mansa

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) realiza, nesta segunda-feira (6), mais uma edição do projeto ‘Deputado na Sua Cidade’, desta vez na Região Leste de Barra Mansa. A tradicional tenda amarela será instalada na Rua João Xavier Itaboraí, em frente ao Colégio Joaquim Peixoto Junior, no bairro Boa Vista II, e funcionará das 8h ao meio-dia.

A iniciativa tem como objetivo aproximar o mandato da população, ouvindo demandas, sugestões de melhorias, propostas de projetos de lei e apresentando as ações realizadas na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro). “Nosso mandato entende que apenas atuando junto da população conseguimos atender os reais interesses e necessidades da comunidade”, afirmou Jari.

O deputado destacou que a participação popular foi decisiva para conquistas importantes da Região Leste, como a retirada da Viação Agulhas Negras. “O político tem que estar sempre perto do povo, ouvindo suas demandas e reivindicações. Foi assim que, juntos com os moradores, conquistamos grandes avanços, como a saída da Agulhas Negras da Região Leste de Barra Mansa”, disse.

Jari foi uma das lideranças que cobraram do Detro (Departamento de Transportes Rodoviários) a substituição da empresa e segue defendendo a realização de uma nova licitação para as linhas de transporte intermunicipal.

A educação também tem recebido atenção do parlamentar. Ele destinou R$ 50 mil em emenda impositiva para a criação de um projeto esportivo no Colégio Estadual Boa Vista e, ao todo, já encaminhou R$ 815 mil para escolas estaduais de Barra Mansa, priorizando melhorias estruturais e aquisição de equipamentos.

Na área da segurança pública, o deputado assegurou mais de R$ 400 mil para a cidade, incluindo a compra de equipamentos e a reforma do espaço que abrigará a nova sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, garantindo melhores condições de trabalho aos agentes.

Já na saúde, Jari teve atuação decisiva para a manutenção dos atendimentos oncológicos pelo SUS em Barra Mansa. Ele cobrou do Governo do Estado a regularização dos repasses para a OncoBarra, evitando a interrupção do tratamento de pacientes.

“Nosso mandato tem um olhar atento para Barra Mansa. Estamos sempre presentes, acompanhando de perto as necessidades da população e transformando essas demandas em ações concretas”, concluiu o parlamentar.

Ascom/Deputado Jari Oliveira