Neto e Cabral refazem laços públicos em Volta Redonda 11 anos após citações em delação

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (PP), recebeu na última terça-feira (dia 26), em seu gabinete no Palácio 17 de Julho, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O encontro, registrado em um vídeo de aproximadamente 1 minuto e 20 segundos, marcou um reencontro público entre os políticos e foi palco de fortes trocas de elogios institucionais e declarações de apoio mútuo.

Durante a visita, Cabral, que estava acompanhado de Marco Antônio, apontado no encontro como um nome para a representação política estadual, teceu elogios à trajetória de Neto, que atualmente cumpre o seu sexto mandato à frente do município.

“O maior exemplo de administração pública que eu conheço dos municípios do Brasil. Falo com a experiência de quem foi presidente da Assembleia, senador da República e de quem foi governador. Ele está no sexto mandato. Recomendo que qualquer pessoa do Brasil, prefeita ou prefeito, venha aqui aprender, porque eu me inspirei muito nesse cara. Fomos companheiros de trabalho”, declarou Cabral.

O ex-governador listou conquistas em áreas como saúde, educação, esporte, lazer e gestão urbana, destacando o perfil de atendimento a diferentes faixas etárias da cidade. “Uma cidade que tem uma forte classe média, ele olha para todos, desde a terceira idade até a criança. Trouxe o Marco Antônio aqui para conhecer um pouco da experiência e do espírito público desse cara”, complementou Cabral.

Neto rebateu os elogios, atribuindo as palavras à relação pessoal de amizade e devolvendo as menções de aprendizado ao período em que Cabral chefiou o Palácio Guanabara.

“Ele está falando como meu amigo. Na verdade, eu é que aprendi muito com ele, por tudo que ele fez como governador do Estado. Eu não tenho dúvida que o Marco Antônio vai ser uma referência, um exemplo para todos, porque ele tem em quem copiar. Amigo, estou torcendo muito para você. Tenho certeza que você vai se eleger e o Estado do Rio vai estar muito bem representado por você”, reagiu o prefeito de Volta Redonda.

Ao final do registro, Cabral agradeceu afirmando ser “fã de carteirinha” do atual prefeito da Cidade do Aço, ao que Neto respondeu, em tom descontraído: “Você não vale”.

Histórico de aliança e menção na Lava Jato

O aperto de mãos no Palácio 17 de Julho reflete uma proximidade política de longa data. A aliança entre Neto e Sérgio Cabral consolidou-se fortemente durante o primeiro mandato de Cabral como governador do Rio de Janeiro. Naquela gestão, Neto ocupou o cargo de presidente do Departamento de Trânsito do Estado (Detran-RJ), permanecendo na liderança da autarquia entre janeiro de 2007 e maio de 2008.

Anos mais tarde, a relação entre os aliados históricos voltou a figurar no noticiário nacional. Em maio de 2021, desdobramentos da Operação Lava Jato trouxeram à tona o conteúdo de uma delação premiada assinada por Sérgio Cabral. Na ocasião, os relatos do ex-governador apontavam para um suposto beneficiamento de Neto em uma decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o depoimento daquela delação, o magistrado teria alterado seu voto em um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ocorrido em 2015, em meio a acusações de Cabral de que decisões estariam sendo negociadas de forma ilegal. À época da ampla divulgação das denúncias na mídia, a defesa do prefeito Neto negou categoricamente qualquer tipo de irregularidade ou envolvimento com os fatos narrados.

Reunião viraliza e provoca reação de internautas na internet

Assim que as imagens do encontro no Palácio 17 de Julho começaram a circular nas plataformas digitais, o vídeo viralizou e gerou uma onda de comentários de moradores da região, predominantemente em tom de cobrança e ironia sobre o peso político da agenda.

O tom crítico marcou boa parte das reações populares. “Quando é político, chama ‘cumprir agenda’. Quando é cidadão comum, é “formação de quadrilha”, ironizou um internauta em uma das publicações.

O simbolismo da visita de Cabral, somado a agendas recentes do prefeito com outras lideranças fluminenses, também foi alvo de questionamentos sobre as alianças de Neto (PP). “O Neto está bem de amizade! Outro dia Cláudio Castro, agora Sérgio Cabral! Tenho receio de quem será o próximo visitante!”, destacou outro perfil.

Moradores também cobraram o que consideram uma quebra de protocolo ético por parte do chefe do Executivo local ao abrir as portas do gabinete. “Poxa, Neto! Eu negaria uma visita dessa! Honre o povo da sua cidade!”, publicou um eleitor, enquanto outro completou: “O Neto tinha que respeitar a cidade, receber um cara desse é algo inacreditável”.