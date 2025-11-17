Fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende abre inscrições para o Formare 2026

Por mais um ano, a Volkswagen Caminhões e Ônibus abre as inscrições para o programa educacional Formare. A iniciativa tem com público-alvo jovens nascidos entre 2007 e 2008 que estejam cursando ou concluído o terceiro ano do ensino médio e tenham renda familiar per capita de até um salário-mínimo. As inscrições poderão ser feitas até dia 23 de novembro por meio do site https://ava.fiochpe.org.br/login/index.php.

O Formare é um programa de qualificação profissional voltado para jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica idealizado pela Fundação Iochpe. “Baseado em práticas pedagógicas inovadoras, o formato de ensino combina as transformações e demandas do mercado de trabalho, propondo estrutura curricular que integra o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais”, informou a empresa.

Os selecionados participarão do curso de “Operador de Montagem de Produto” com duração de 12 meses, ministrado na fábrica da VWCO em Resende (RJ). O curso é aprovado e certificado pelo Ministério da Educação (MEC).

Reforçando o compromisso com a Diversidade & Inclusão, o programa prestigia a diversidade no processo de seleção com PCD, pessoas negras e membros da comunidade LGBTQI+.

As aulas teóricas e práticas serão de segunda a sexta-feira e ministradas por 130 colaboradores voluntários. “Há 26 anos, a VWCO recebe alunos do Formare e fez parte da formação de mais de 300 jovens, dos quais 76% foram contratados por empresas do Consórcio Modular e ocupam cargos em diversos níveis hierárquicos. Ingressando no curso, os estudantes terão a oportunidade de aprender com professores altamente capacitados e colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Porém sempre buscamos ir além: A VWCO não apenas qualifica jovens, mas também fortalece sua autoestima e confiança. Este é um passaporte para o mundo profissional, uma forma de reconhecimento por suas capacidades e um incentivo para que continuem se desenvolvendo”, destaca Ana Lúcia Moreira, coordenadora pedagógica das turmas VWCO.

O processo seletivo é aberto para jovens que não tenham parentesco de primeiro grau com colaboradores da empresa e para aqueles que não tenham participado de cursos profissionalizantes. As etapas de avaliação consistirão em prova escrita, dinâmica de grupo, entrevista e visita domiciliar.