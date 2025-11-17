Polícia apreende drogas e detém dois suspeitos de ligação com o tráfico no Padre Josimo

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de material entorpecente e na detenção de dois suspeitos na tarde desta segunda-feira (dia 17), no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. A operação começou por volta de 12h30, após a polícia receber informações de que integrantes do tráfico estariam escondidos em uma residência da comunidade.

Segundo a corporação, os agentes cercaram o imóvel indicado e foram atendidos por uma jovem de 22 anos, que autorizou a entrada na casa. Durante a revista, os policiais encontraram drogas, ainda em fase de contabilização.

Em uma segunda residência, localizada logo abaixo da primeira, os PMs foram recebidos por outro suspeito, de 45 anos, que também autorizou a entrada da equipe. No local, foi apreendido um rádio comunicador que, de acordo com a polícia, estava ligado e em funcionamento. O homem já é apontado pelos agentes como integrante do tráfico vinculado ao Comando Vermelho.

Os dois suspeitos foram encaminhados à 93ª DP, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação/Polícia Militar