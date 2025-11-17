Operação Rastreio: Polícia Civil do Rio realiza maior operação da história contra receptação de celulares

Em mais uma ofensiva cirúrgica da “Operação Rastreio”, policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) deflagraram a maior operação da história contra roubo furto e receptação de celulares, com diligências em 11 estados, nesta segunda-feira (dia 17). O objetivo é desmantelar um esquema nacional de desbloqueio e receptação qualificada de aparelhos celulares. São 132 mandados judiciais cumpridos simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Pará e Rondônia.

A ação conta com o apoio das Polícias Civis locais, além do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), que promoveu a articulação e integração das Polícias Judiciárias Estaduais. Essa atuação integrada contribuiu para o desenvolvimento das ações da “Operação Rastreio”, fortalecendo a cooperação nacional no enfrentamento aos crimes envolvendo furto, roubo e receptação de celulares.

As investigações tiveram início com a prisão de um criminoso, apontado como referência em desbloqueio de celulares, principalmente pelo fato de conseguir realizá-los de maneira remota. A partir de sua captura, os agentes começaram a desvendar uma rede de “clientes” deste criminoso em todos os estados da federação. Ele ainda ministrava cursos online, ensinando a efetivar os desbloqueios.

Nesta segunda, os alvos são clientes ativos e recorrentes do criminoso, preso na primeira fase da investigação, e que forneciam os aparelhos roubados para o seu desbloqueio, e, ainda, outros suspeitos que atuavam na reintrodução dos dispositivos de origem ilícita no mercado, após o desbloqueio, visando dar aparência lícita aos bens. Muitos endereços são estabelecimentos comerciais, como lojas, boxes e quiosques.

Segundo os agentes da especializada, apurou-se que parte dos alvos visava ainda o desbloqueio dos aparelhos para acessar dados sensíveis das vítimas, em especial para abertura ilegal de contas bancarias, acesso a aplicativos de bancos, para contrair empréstimos fraudulentos e subtrair valores das contas.

A ação faz parte da “Operação Rastreio”, maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 10 mil celulares recuperados, com 2.800 aparelhos devolvidos para os legítimos donos. Até o momento, são mais de 700 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.