Cloudflare sofre pane global e derruba centenas de sites e aplicativos; falha atinge X, ChatGPT e Canva

Uma instabilidade de grande proporção na rede da Cloudflare deixou mais de 500 sites e aplicativos fora do ar na manhã desta terça-feira (dia 18). O problema começou por volta das 8h30 e afetou plataformas populares como X (antigo Twitter), ChatGPT, Canva, Discord, Steam e até mesmo o DownDetector, usado justamente para monitorar falhas em serviços digitais. Em alguns casos, páginas não carregavam; em outros, os usuários eram recebidos por mensagens de erro ou lentidão.

A pane gerou uma onda de reclamações em várias regiões do mundo. No X, o feed simplesmente não carregava, exibindo a mensagem “Ocorreu um erro. Tente recarregar a página”. No ChatGPT, a falha se manifestava como erro 500 acompanhado do aviso para liberar o “challenges.cloudflare.com”.

A instabilidade foi tão ampla que o painel de controle e a API da própria Cloudflare também apresentaram falhas. Segundo a companhia, equipes técnicas trabalham para identificar a causa da interrupção e restaurar a normalidade. A empresa reconheceu que o erro afeta diversos clientes e informou que divulgará atualizações à medida que o diagnóstico avançar.

