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Motociclista de 63 anos fica ferido após acidente na Dutra, em Resende

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FOLHA DO ACO
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Um motociclista de 63 anos ficou ferido em um acidente registrado na tarde deste domingo (dia 7) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A ocorrência aconteceu por volta das 15h, na altura do km 307 da rodovia, próximo ao bairro Fazenda da Barra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o intenso fluxo de veículos provocava retenção e formação de filas nas duas faixas de rolamento quando o motociclista trafegava pelo corredor entre os veículos. Em determinado momento, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu lateralmente contra uma carreta.

Com o impacto, o condutor caiu na pista e sofreu ferimentos. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate da CCR RioSP e encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Ainda segundo a PRF, o motorista da carreta não se feriu. A motocicleta ficou imobilizada sob as rodas do primeiro eixo do semirreboque após o acidente.

Foto: Divulgação/PRF

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