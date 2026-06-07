Motociclista de 63 anos fica ferido após acidente na Dutra, em Resende

Um motociclista de 63 anos ficou ferido em um acidente registrado na tarde deste domingo (dia 7) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A ocorrência aconteceu por volta das 15h, na altura do km 307 da rodovia, próximo ao bairro Fazenda da Barra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o intenso fluxo de veículos provocava retenção e formação de filas nas duas faixas de rolamento quando o motociclista trafegava pelo corredor entre os veículos. Em determinado momento, ele perdeu o controle da motocicleta e colidiu lateralmente contra uma carreta.

Com o impacto, o condutor caiu na pista e sofreu ferimentos. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate da CCR RioSP e encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Ainda segundo a PRF, o motorista da carreta não se feriu. A motocicleta ficou imobilizada sob as rodas do primeiro eixo do semirreboque após o acidente.

Foto: Divulgação/PRF