Caminhão sai da pista e cai em vala às margens da Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Um caminhão saiu da pista e caiu em uma vala na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda, no início da tarde desta terça-feira (dia 18), pouco depois do trevo com a Rodovia dos Metalúrgicos, no sentido Alphaville. O acidente ocorreu por volta do meio-dia e, segundo testemunhas, o motorista não sofreu ferimentos graves.

Há suspeita de que o condutor tenha cochilado ao volante, o que pode ter provocado a perda de controle do veículo. Motoristas que passavam pelo trecho auxiliam na sinalização do trânsito até a chegada das equipes de socorro. O Corpo de Bombeiros está no local.

Além dos transtornos no tráfego, condutores que estão no local relataram um possível vazamento de óleo diesel em uma nascente próxima ao ponto do acidente.

Fotos: Roberto Lúcio Germano