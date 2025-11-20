Condenado por estupro de vulnerável é preso pela 93ª DP

Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) cumpriram, na manhã desta quinta-feira (dia 20), um mandado de prisão condenatória contra um homem sentenciado a 21 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. A ação ocorreu por volta das 10h40 no bairro Ponte Alta e foi coordenada pelos delegados Vinicius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto.

Segundo a Polícia Civil, o condenado foi localizado durante diligências específicas para o cumprimento da decisão judicial. Após ser detido, ele foi levado para a 93ª DP, onde passou pelos procedimentos de rotina. Em seguida, será transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

Foto: Divulgação