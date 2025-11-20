Suspeito de extorsão é preso em Volta Redonda

Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) cumpriram, na manhã desta quinta-feira (dia 20), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de extorsão. A ação ocorreu por volta das 8h40 no bairro Belo Horizonte e foi coordenada pelos delegados Vinicius de Mello Coutinho e José Carlos Pereira Neto.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado durante diligências realizadas especificamente para o cumprimento da ordem judicial. Após ser detido, ele foi levado para a sede da 93ª DP, onde passou pelos procedimentos de praxe. Em seguida, será transferido para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação