Homicídio em Rio Claro: Homem é encontrado morto dentro de casa no distrito de Passa Três

Um homem de 46 anos foi encontrado morto dentro da própria residência na noite dessa quinta-feira (dia 20), em Passa Três, distrito de Rio Claro. O caso foi registrado pela Polícia Militar como homicídio doloso após análise preliminar da cena.
De acordo com informações do 28º BPM, a guarnição foi acionada por volta das 22h27. A mãe da vítima, uma idosa de 68 anos, contou aos policiais que ouviu um barulho e decidiu ir até a casa do filho, que fica próxima à sua. Ao chegar, encontrou a porta aberta. No quarto, localizou o filho caído e ensanguentado.
Ela acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O médico responsável confirmou o óbito no local.
A perícia também foi acionada. Após os procedimentos, o corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML).
O caso foi registrado na 168ª DP.