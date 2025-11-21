Motorista fica ferido em acidente na BR-393, em Barra do Piraí

Um acidente ocorrido no fim da tarde da quinta-feira (dia 20) provocou a interdição de uma das pistas da BR-393, na chamada ‘Curva do Rio’, no sentido Barra do Piraí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo sofreu lesões leves – aparentemente uma luxação no braço – e foi encaminhado ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A carga transportada, composta por chapas metálicas, ficou espalhada e ainda aguarda remoção. Durante a ocorrência, o tráfego precisou ser desviado para as faixas da pista contrária, garantindo a fluidez mesmo com a interdição temporária.

Ainda de acordo com a PRF, o local já opera normalmente e segue com trânsito liberado, sem interferências.

Foto: Divulgação/PRF