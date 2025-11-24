Tempestade: Inmet divulga alertas para Costa Verde e Sul Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade que atingem municípios do Rio de Janeiro entre esta segunda (dia 24) e a manhã de terça-feira (dia 25). Angra dos Reis e outras cidades da Costa Verde estão sob aviso de grande perigo, enquanto municípios do Sul Fluminense receberam alerta de perigo, ambos com risco de chuva intensa, ventos fortes e granizo.

O aviso mais severo vale para Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba, Paraty, Rio Claro e Rio de Janeiro. Segundo o Inmet, o alerta começou ao meio-dia desta segunda e segue até as 8h de terça-feira. A previsão indica chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, além de ventos que podem ultrapassar 100 km/h e queda de granizo.

Há grande risco de danos estruturais, queda de árvores, corte de energia elétrica, alagamentos e transtornos no transporte.

O órgão orienta que a população desligue aparelhos elétricos, proteja documentos em sacos plásticos em caso de enxurrada e busque abrigo imediatamente se a situação de perigo se confirmar. Informações adicionais estão disponíveis na Defesa Civil (199) e no Corpo de Bombeiros (193).

O segundo aviso, de nível perigo, vale para Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Valença, Vassouras, Volta Redonda e outros municípios do Sul Fluminense. Ele está em vigor desde as 9h e segue até as 10h de terça-feira.

Nessas cidades, a previsão aponta chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo. O risco inclui cortes de energia, queda de árvores, alagamentos e danos em plantações.

As instruções incluem não se abrigar sob árvores durante rajadas de vento, evitar estacionar perto de estruturas metálicas e desligar o quadro geral de energia sempre que possível.

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil