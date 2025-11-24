Furlani endurece critérios e limita emissão de atestados médicos na UPA

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, anunciou nas redes sociais uma mudança no procedimento de emissão de atestados médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo ele, a medida foi necessária diante do grande volume de pessoas que têm procurado o serviço apenas para solicitar atestado, especialmente entre segunda e quarta-feira, o que vem prejudicando o atendimento de urgência e emergência.

De acordo com Furlani, está oficialmente implantado o Protocolo de Manchester como critério para a emissão de atestados. Com isso, pacientes classificados como verde – casos de menor complexidade – não receberão mais atestado médico, apenas declaração de comparecimento. Já os pacientes classificados como amarelo (urgência) e vermelho (emergência) continuarão recebendo o documento, pelo tempo necessário de acordo com avaliação médica.

O prefeito reforçou que a emissão do atestado é uma decisão exclusiva do médico, que define tanto a necessidade quanto o período de afastamento. Ele também pediu compreensão da população e enfatizou que pressões sobre a equipe não irão alterar o protocolo.

Furlani explicou que a mudança tem o objetivo de desafogar o atendimento e garantir que os casos prioritários sejam atendidos com mais agilidade. Ele destacou ainda outras melhorias já implementadas na UPA, como fornecimento de medicamentos, transporte gratuito entre 21h e 6h, além de ajustes estruturais.

“Estamos trabalhando para oferecer o melhor atendimento possível para a nossa gente”, afirmou o prefeito em sua publicação.

Foto: Divulgação/PMBM